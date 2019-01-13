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النيابة الإدارية تأمر بالتحقيق في واقعة "مسامير" متحف سوهاج

قضايا وحوادث

تمثال بمتحف سوهاج القومي
تمثال بمتحف سوهاج القومي

شيماء السيد

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مسامير

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أمرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق العاجل حيال ما تداولته مواقع الأخبار الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وكذا برنامج مساء DMC المذاع على قناة DMC الفضائية أمس السبت الموافق 12 /1 / 2019 بشأن صور لقطع أثرية مثبتة بمسامير معروضة في متحف سوهاج القومي، يشكل - متى ثبت صحته - مخالفة لكافة القواعد والآليات الدولية المعترف بها للتعامل مع القطع الأثرية المختلفة ويمثل تهديداً لسلامة تلك القطع التي تشكل إرث مصر الحضاري عبر التاريخ.


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