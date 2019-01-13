تشكيل اتحاد طنجة أمام الزمالك

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أعلن الجهاز الفنى لفريق اتحاد طنجة، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك، بعد قليل، على ملعب ابن بطوطة، فى ذهاب دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية.

وتشكيل اتحاد طنجة كالتالى: "هشام المجهاد فى حراسة المرمى، أعراب نعمان، عصام الراقي، الشنتوف أحمد، الكعداوى أيوب، الشراف سفيان، النغمى المهدى، المرابط رضوان، الخالقى أيوب، بنعيسى بنعمرو، الجرفى أيوب".

فيما يأتى على مقاعد بدلاء طنجة كالتالى: "عصام الحلافى حارس مرمى، مباى جينيور، الوادى عبد الكبير، الوهابى حاتم، عبد الإله الوربية، عمر النجدى، محمد حمامى"، ويعد عمر النجدى المتواجد على مقاعد بدلاء اتحاد طنجة أبرز اللاعبين الذى يعرفهم متابعو الدورى المصرى جيدا حيث سبق وقدم مسيرة جيدة مع مصر المقاصة.


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