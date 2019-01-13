  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر04:21 م
بحث متقدم
يد مصر يخسر أمام سلوفينيا في أولي مبارياته بالأوليمبياد

بث مباشر.. مباراة مصر وقطر في كأس العالم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

حمدين صباحى

بلاغ يطالب بمنع حمدين صباحى من مغادرة البلاد

صورة الخبر

«الطعام الحلال» محرم على المسلمين فى الصين

"الزينبيات".. حوثيات شاركن في اعتقال وتعذيب مئات اليمنيات

"الزينبيات".. حوثيات شاركن فى اعتقال وتعذيب مئات اليمنيات

الحيوان

إغلاق حديقة الحيوان.. تعرف على السبب

وزارة المالية

بالين الياباني.. مصر تقترض 2 مليار دولار

باحث روسي

عالم روسى يكشف سر بناء الأهرام

صلاح

"صلاح" يخطف اللقب من أسطورة ليفربول

حامد

"أبو حامد": الدفاع عن الأقباط شرف لي

البرلمان يوافق نهائيًا على «القومي لذوي الإعاقة»

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

بروتوكول تعاون بين القومي لشئون الإعاقة ووزارة العدل

#

البرلمان البريطاني قد يوافق على اتفاق الخروج من الاتحاد

#

بريطانيا: البرلمان قد يوافق على الخروج من الاتحاد الأوروبي

#

أبرزها الضرائب العقاربة.. البرلمان يوافق نهائيًا على 6 قوانين

البرلمان

علي عبد العال

القومي لذوي الإعاقة

وافق مجلس النواب بالأغلبية القانونية، والتي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، على مشروع قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس وافق نهائيًا على مشروع القانون بعد أن توافرت له الأغلبية الدستورية.

وكان المجلس رفض اقتراحًا تقدم به النائب خالد حنفي، يطالب فيه بأن يكون رئيس المجلس القومي لذوي الإعاقة من ذات الفئة، وهو ما اعتبره رئيس المجلس تمييزًا ويشوبه عدم الدستورية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام اتحاد طنجة
» تخفيف الحكم على ميريهان حسين وضابطي كمين الهرم
» النيابة تسمح لشادى أبوزيد بحضور عزاء والده
» الرئيس للمصريين: "هعزمكم في توشكي إبريل المقبل"
» سيدة تخلع زوجها: "بيحب واحدة تانية"
» بسبب الجوع.. "سورية" تحرق نفسها وأطفالها بمخيم الركبان
» شاهد.. أول صورة لحفل زفاف ابنة هيفاء وهبي
» بالفيديو.. فنان شهير يتحرش جنسيًا بالأطفال
» سمير صبري يقاضي "البرادعي"
» باكستان أول دولة تستقبل ولى العهد السعودى
» شاهد.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • مغرب

    05:18 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان