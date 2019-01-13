البرلمان يوافق نهائيًا على «القومي لذوي الإعاقة»

13 يناير 2019 - 04:11 م

وافق مجلس النواب بالأغلبية القانونية، والتي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، على مشروع قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس وافق نهائيًا على مشروع القانون بعد أن توافرت له الأغلبية الدستورية.

وكان المجلس رفض اقتراحًا تقدم به النائب خالد حنفي، يطالب فيه بأن يكون رئيس المجلس القومي لذوي الإعاقة من ذات الفئة، وهو ما اعتبره رئيس المجلس تمييزًا ويشوبه عدم الدستورية.