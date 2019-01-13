» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام اتحاد طنجة

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تشكيل فريقه لمواجهة اتحاد طنجة المغربى، على ملعب ابن بطوطة، والتى ستنطلق فى الخامسة بتوقيت القاهرة، فى ذهاب دور الـ 32 المكرر بالكونفدرالية الأفريقية.
وضم تشكيل الزمالك لمواجهة بطل المغرب كلا من:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش
خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغنى – حمدى النقاز – عبد الله جمعة
خط الوسط: فرجانى ساسى – طارق حامد – محمد إبراهيم – إبراهيم حسن – محمود عبد المنعم كهربا
وفى الهجوم: عمر السعيد
ويتواجد على دكة بدلاء الزمالك: عماد السيد فى حراسة المرمى – حازم إمام – يوسف أوباما – بهاء مجدي – محمود عبد العزيز – محمد عنتر – حميد أحداد.
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