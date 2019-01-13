مصرع 5 وإصابة 54 بسبب«الطقس السيئ»

13 يناير 2019 - 04:05 م

تسببت موجة الطقس السيئ والعواصف الترابية في انعدام الرؤية بعدد كبير من الطرق، ما أسفر عن وقوع حوادث متفرقة راح ضحيتها 5 أشخاص وأصيب 54 آخرون، فيما رفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، معلنة حالة الطوارئ تحسبا لتداعيات الطقس السيئ.

في الوادي الجديد، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون بينهم 7 أطفال في انقلاب ميكروباص أجرة بالكيلو 105 بطريق الخارجة أسيوط.

وفي سوهاج، لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 10 أشخاص آخرون، في حادثى سير منفصلين بمركزى جهينة وساقلتة بسبب الطقس السيئ، ففى الحادث الأول، انقلبت سيارة ملاكى قنا قيادة محمود. ح. ر «40 سنة»، بمركز جهينة أثناء سيرها على الطريق الصحراوى الغربى، ما أسفر عن إصابته ومصرع شقيقته «نفيسة. ح» 33 سنة ربة منزل، وفي الحادث الثانى بمركز ساقلتة، أصيب 9 أشخاص بينهم 6 سيدات إثر إنقلاب سيارة أجرة تقلهم قيادة «برعى. ز. أ» 37 سنة، أثناء سيرها بالطريق الزراعى الشرقى أمام قرية القرامطة وتم نقل المصابين إلى مستشفيي سوهاج الجامعي وساقلتة المركزي.

وفي أسوان، اُصيب 18 شخصًا في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص أجرة وسيارة شرطة على الطريق الصحراوى بمدخل أسوان. وفي البحيرة، اُصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى السريع في نطاق مركز شرطة أبوحمص وتم نقل المصابين لمستشفى أبوحمص العام.

ولقى عامل مصرعه واُصيب 3 آخرون بالاختناق بسبب دخان منبعث من نيران أشعلوا للتدفئة بسبب برودة الجو في مزرعة دير السريان بمركز وادي النطرون، وقالت مصادر أمنية إن الحادث أسفر عن مصرع «علاء .ع» 24 سنة، وإصابة كل من «رومانى. ز» 23 سنة، و«عونى. ز» 23 سنة، و«مدحت. م» 19 سنة، وجميعهم يقيمون بمحافظة أسيوط، أثناء إشعال نيران للتدفئة تسبب الدخان المنبعث منها في إصابتهم بالاختناق.

وفي القليوبية، تعرضت المحافظة لعاصفة ترابية تسببت في حجب الرؤية على الطرق الرئيسية وارتباك الحركة، وامتلأت الشوارع بالأتربة واُصيب عدد من المواطنين بضيق في التنفس ولجأ عدد منهم لارتداء الكمامات.

وأعلنت المحافظة، حالة الطوارئ بالحماية المدنية والكهرباء ومجالس المدن تجنبًا لحدوث كوارث بالطرق في حالة سقوط أشجار، وأصدر المحافظ الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى استعدادا لمواجهة أمطار نوة الفيضة الكبرى من خلال توفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار.

وفي الشرقية، شهدت مدن ومراكز المحافظة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وموجة من الصقيع مصحوبة بالرياح المحملة بالأتربة فيما أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعدادات بجميع المراكز والقري لمواجهة التقلبات المناخية.

وفي دمياط، تعرضت مدن وقرى المحافظة لحالة من الصقيع، مصحوب بأمطار متفرقة في بعض المناطق، منها دمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد ورأس البر ودمياط الجديدة وشطا، مما تسبب في شلل الحركة التجارية وتعطل حركة الصيد في مدينة عزبة البرج.

وفي سياق متصل، قال ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة الميناء، إن حركتي دخول وخروج السفن تسير بحركة طبيعية، ولم تتأثر بتقلبات الطقس.

وفي الإسكندرية، قررت سلطات ميناء الإسكندرية غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء حالة الطقس، بالتزامن مع نوة «الفيضة الكبرى» فيما توقفت كافة أعمال الصيد بالميناء الشرقى وسواحل المدينة.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الرصدة الجومائية أكدت تجاوز سرعة الرياح إلى 40 عقدة وارتفاع الأمواج لـ 4 أمتار. وأضاف أن إغلاق البوغازين جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية، وأكد على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

وفي بورسعيد، شهدت المحافظة هبوب رياح شديدة وانخفاضا كبيرا في درجة الحرارة، ولم يؤثر سوء حالة الطقس على الملاحة في قناة السويس التي استمرت بصورة طبيعية.

وأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استمرار العمل بها، وأن إجمالي حركة السفن أمس بلغ 25 سفينة واستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينتي حاويات وغادره 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء نظرا لسوء الاحوال الجومائية وشدة الرياح، وشدد اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على إيقاف كافة الأنشطة البحرية وعلى الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة ومتابعة الخريطة المناخية والجومائية حفاظا على سلامة الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وفي المنيا، أعلنت محافظة المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز المحافظة وذلك تحسبا لتقلبات الجو، وهطول أمطار بسبب حالة الطقس وكثافة الشبورة المائية.

وكلف المحافظ اللواء قاسم حسين بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، كما كلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة العميد عادل جلال، مدير الإدارة نشر 16 كاميرا مراقبة بالطريق السريع الصحراوي الشرقي مصر أسوان والمعروف بطريق الجيش، كما وضعت فرق رادارات بالطريقين الصحراوي الغربي، والزراعي السريع مصر أسوان في ظل موجه الطقس السئ.

وفي الأقصر، أعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ في كافة المرافق الحيوية على مستوى مدن وقرى ونجوع المحافظة بسبب الطقس السيئ والعاصفة التي تضرب البلاد، وحذرت إدارة المرور السائقين من سوء الأحوال الجوية وضرورة اتباع إرشادات المرور والالتزام بالسرعة المقررة.