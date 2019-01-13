تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

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متابعات: عبدالراضي الزناتي

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السيسي

الطوارئ

تمديد

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمديد حالة الطوارئ فترة 3 أشهر إضافية جديدة، بداية من الخامس عشر من يناير الجاري، بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية الصادر عددها في 10 يناير.

وبحسب القرار رقم 19 لسنة 2019، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحافظ أروح المواطنين. فيما فوض الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، باختصاصه المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء.

كانت حالة الطوارئ قد فُرضت منذ وقوع هجومين على كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في إبريل من العام 2017، أسفرا حينها عن استشهاد العشرات.


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