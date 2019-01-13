» النيابة تسمح لشادى أبوزيد بحضور عزاء والده

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أبلة فاهيتا

معد برنامج ابلة فاهيتا

وفاة والد معد برنامج ابلة فاهيتا

فى لافتة إنسانية وافقت النيابة العامة على الطلب المقدم بتمكين شادي أبوزيد معد برنامج أبلة فاهيتا من حضور إجراءات دفن والده والعزاء

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والتي تضم كلا من أمل فتحي وشادي أبوزيد معد برنامج أبلة فاهيتا، وشريف الروبي عضو حركة 6 إبريل ويواجه المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها ونشر أخبار كاذبة.

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