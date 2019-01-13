بلاغ يطالب بمنع حمدين صباحى من مغادرة البلاد

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حمدين صباحى
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التحقيق مع حمدين صباحى

بلاغ ضد حمدين صباحى

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار النائب العام ، قيد تحت رقم 535 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، اتهم فيه حمدين صباحى بنشر أخبار كاذبة والتحريض على الدولة المصرية والإساءة إليها، من خلال ظهوره على وسائل إعلامية، وهى التصريحات التى وصفها محمود فى بلاغه المقدم بأنها تكدر الأمن والسلم الاجتماعيين وتهدد الأمن القومي المصرى والمصالح العليا للبلاد.

وأضاف محمود فى بلاغه أن صباحي المعروف بعلاقاته القوية بجماعة الإخوان صرح من خلال حديث صحفى نشرته جريدة المشهد بأن الدولة مسئولة عن عمليات الاختفاء القسرى والقتل خارج القانون والتفريط فى الأراضى المصرية كما وصف النظام السياسى القائم بالفاسد والكاذب، وهى الأمور الكاذبة جملة وتفصيلا، والهدف من إطلاقها من صباحى هى التحريض السافر على الدولة المصرية ومؤسساتها والإساءة اليها، وهو مايعد ارتكابه لجريمة تشارك مع جماعة الاخوان لتحقيق أهدافها غير المشروعة ، كما أنها تأتى فى سياق التنسيق الكامل ما بين صباحى والقيادات الاخوانية الهاربة للخارج لنشر تلك الأخبار الكاذبة التى ترددها الأفواه الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية فى الخارج ، وهو ما يؤكد ارتكابه لجرائم نشر اخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة والتشارك مع جماعة ارهابية لتحقيق اهدافها .

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم وإصدار امر ضبط وإحضار لحمدين صباحى، ووضعه على قوائم الممنوعيين من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهه اليه ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .

وارفق محمود سي دى خاص بتصريحات صباحى كدليل ادانة ضده فى الاتهامات الموجهه اليه .


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