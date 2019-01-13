» الرئيس للمصريين: "هعزمكم في توشكي إبريل المقبل"

13 يناير 2019 - 02:53 م



طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بالوقوف وراء أحلامه و أمنياته مشددا على ضرورة أن يحلم المصريين بمستقبل أفضل، قائلا: "المصريين لازم يحلموا بس يجروا على حلمهم".



وأضاف "السيسي" خلال مقطع فيديو نشره السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية : "أنا هعزمكم في توشكي إبريل المقبل على أول مرحلة لمشروع التمر"، متابعًا مخاطبا محافظ الوادي الجديد: "أنتم مش أقل من كده".



واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وكذلك عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء، وبحضور وزاري موسع.

