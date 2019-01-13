تفاصيل اجتماع "الملا" بوزيرة الطاقة الأردنية

وأكد الملا خلال اللقاء أهمية العلاقات المشتركة وضرورة تعزيز التعاون الثنائى فى ظل العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يسعى بشكل مستمر إلى فتح مجالات عمل جديدة لشركاته خارج مصر وزيادة استثماراتها، وأن دخول شركات الغاز المصرية إلى السوق الأردنية يعد إضافة قوية لها ويمثل مدخلًا هامًا للتوسع في أنشطتها.





وقالت وزيرة الطاقة الأردنية إن هناك العديد من مجالات التعاون المشتركة بين ‏البلدين يمكن أن تسهم فى تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على الجانبين، وأن الفترة المقبلة ‏ستشهد مزيد من الدعم لإعطاء دفعات للمشروعات المشتركة التي تمثل قاعدة انطلاق لدعم ‏العلاقات الاقتصادية، خاصة أن الطاقة هى عَصّب التنمية، وأن هناك تفاهما وتنسيقا كاملا لإنجاز ‏مشروعات الغاز الجارى تنفيذها.‏