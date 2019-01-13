تفاصيل اجتماع "الملا" بوزيرة الطاقة الأردنية

حضرالمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات موسعة مع المهندسة هالة زواتى، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، خلال زيارتها الحالية لمصر، شملت بحث الموقف التنفيذى للمشروعات المشتركة والإستراتيجيات التى تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي بين البلدين، فضلًا عن سبل الاستفادة من خبرات وقدرات الشركات المصرية لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية استنادًا لما تمتلكه مصر من خبرة واسعة لكونها من الدول الرائدة فى استخدامات الغاز الطبيعي.
وناقش الاجتماع توقيع عدة اتفاقيات تعديل على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة بين شركات الغاز الطبيعى في البلدين والتى تنظم عملية بيع وشراء الغاز الطبيعى بين البلدين فى مجال تشغيل خطوط أنابيب وشبكات نقل الغاز الطبيعى وبما يتناسب مع الظروف التشغيلية للبلدين وساعات الذروة لمحطات الكهرباء المملوكة لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، بالإضافة إلى مشاركة شركات قطاع البترول المصرى فى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز داخل الأردن.
وأكد الملا خلال اللقاء أهمية العلاقات المشتركة وضرورة تعزيز التعاون الثنائى فى ظل العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يسعى بشكل مستمر إلى فتح مجالات عمل جديدة لشركاته خارج مصر وزيادة استثماراتها، وأن دخول شركات الغاز المصرية إلى السوق الأردنية يعد إضافة قوية لها ويمثل مدخلًا هامًا للتوسع في أنشطتها.
وقالت وزيرة الطاقة الأردنية إن هناك العديد من مجالات التعاون المشتركة بين البلدين يمكن أن تسهم فى تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على الجانبين، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الدعم لإعطاء دفعات للمشروعات المشتركة التي تمثل قاعدة انطلاق لدعم العلاقات الاقتصادية، خاصة أن الطاقة هى عَصّب التنمية، وأن هناك تفاهما وتنسيقا كاملا لإنجاز مشروعات الغاز الجارى تنفيذها.