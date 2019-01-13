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وفاة عضو برلماني و"عبد العال" يعلن خلو مقعده

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تلقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خطابًا من وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، يفيد بوفاة النائب محمود الخشن، عن محافظة المنوفية، وتقدم وزير الداخلية بالتعازي لمجلس النواب، في وفاة النائب.

وقال عبد العال: "يعز علي أن أنعى الفقيد الراحل، الذي كان نموذجًا في الالتزام البرلماني"، داعيًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته، ووقف البرلمان دقيقة حدادًا لقراءة الفاتحة على روح الفقيد . 

وأعلن رئيس البرلمان خلو مقعد النائب بالدائرة الخامسة أشمون بمحافظة المنوفية، على أن يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح باب الترشح على المقعد .

كما نعى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، النائب الراحل،  متقدمًا بخالص العزاء، قائلًا: "كان قامة برلمانية كبيرة، وقيادة شعبية لها مواقفها الوطنية، التي لن ننساها".

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