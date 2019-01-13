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كواليس اختيار "فضل" رئيسًا لبطولة الأمم الأفريقية 2019

الرياضة

فضل
فضل

عمرو محمد

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كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة لموقع "يلا كورة" الرياضي، كواليس اختيار محمد فضل مدير التعاقدات السابق بالأهلي، مديرًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.

وقال المصدر، إن اختيار فضل جاء بترشيح من أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وهو ما لاقى قبولاً لدى هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية.

وواصل أن اسم فضل تم طرحه خلال جلسة ودية للاتحاد بنادي الصيد منذ فترة، مشيرًا إلى أن هاني أبو ريدة يرغب في تجهيز فضل للانضمام لقائمته في انتخابات الجبلاية المقبلة عام 2020.

وكان الوفد المصري يضم أبو ريدة ومعه كرم كردي ومجدي عبد الغني وأحمد مجاهد أعضاء مجلس الإدارة.

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