  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:37 م
بحث متقدم
الحيوان

إغلاق حديقة الحيوان.. تعرف على السبب

وزارة المالية

بالين الياباني.. مصر تقترض 2 مليار دولار

باحث روسي

عالم روسى يكشف سر بناء الأهرام

حامد

"أبو حامد": الدفاع عن الأقباط شرف لي

البررمان

"البرلمان" يوافق على مد الطوارئ 3 أشهر

السعيد تؤكد : سأستضيف "بومبيو" في منزلي

السعيد تؤكد : سأستضيف "بومبيو" في منزلي

صورة الخبر

بعد خاشقجي.. السعودية تنتعش اقتصاديًا

صلاح

"صلاح" يخطف اللقب من أسطورة ليفربول

عمرو الليثي

"الليثى" يعرض فيديو لعامل مزلقان أصبح بطلا شعبيا

وزير الكهرباء محمد شاكر

وزير الكهرباء يتعهد بهذا الشىء أمام الرئيس

إغلاق حديقة الحيوان.. تعرف على السبب

آخر الأخبار

الحيوان
الحيوان

عمرو محمد_متابعات

أخبار متعلقة
#

الرئيس الأمريكي: أنا مسكين ووحيد في البيت الأبيض

#

الشرطة الفرنسية تنضم لقائمة المحتجين بدعوة للإضراب

#

إغلاق كوبري الجلاء لمدة 3 أيام لإصلاح الفواصل

#

"صابرين": حواجبي السبب

مصر

الطرق

حديقة الحيوان

قال اللواء محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه تقرر إغلاق الحديقة فى تمام الواحدة ظهرًا، بسب سوء الأحوال الجوية، لافتًا إلى الإجراء من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف رجائى، في تصريحات صحفية أنه تم إجراء كل سبل الحماية الخاصة بالحيوانات من خلال تقديم غذاء غني بالبروتين وتجهيز بيوت المبيت للحيوانات، موضحًا أن العاصفة التربية من الممكن أن تؤثر على صحة الحيوانات، بحسب موقع مصراوي.

وأشار إلى أن الفريق الطبي يتابع بشكل لحظي الحالة الصحية للحيوانات، وكل الحيوانات بحالة جيدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أول صورة لحفل زفاف ابنة هيفاء وهبي
» بالفيديو.. فنان شهير يتحرش جنسيًا بالأطفال
» سمير صبري يقاضي "البرادعي"
» باكستان أول دولة تستقبل ولى العهد السعودى
» شاهد.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف
» سيدة تشوّه زوجها لتمرده على قراراتها
» إصابة 18 شخصًا فى حادث مروع بأسوان
» اليوم.. محاكمة حسن مالك وآخرين في الإضرار بالاقتصاد
» عكاشة: "أنا أشهر إعلامي في الوطن العربي"
» وفاة "محمد صالح" رئيس استخبارات الجيش اليمني
» تعليق صادم من سما المصرى على صور ياسمين الخطيب

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عصر

    02:58 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان