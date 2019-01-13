إغلاق حديقة الحيوان.. تعرف على السبب

13 يناير 2019 - 02:20 م

قال اللواء محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه تقرر إغلاق الحديقة فى تمام الواحدة ظهرًا، بسب سوء الأحوال الجوية، لافتًا إلى الإجراء من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف رجائى، في تصريحات صحفية أنه تم إجراء كل سبل الحماية الخاصة بالحيوانات من خلال تقديم غذاء غني بالبروتين وتجهيز بيوت المبيت للحيوانات، موضحًا أن العاصفة التربية من الممكن أن تؤثر على صحة الحيوانات، بحسب موقع مصراوي.

وأشار إلى أن الفريق الطبي يتابع بشكل لحظي الحالة الصحية للحيوانات، وكل الحيوانات بحالة جيدة.