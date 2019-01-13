"النيابة" توافق على حضور "أبو زيد" جنازة والده

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أعلن مختار منير، محامي "شادي أبو زيد" مراسل برنامج "أبلة فاهيتا"، أن نيابة أمن الدولة العليا قد وافقت على الطلب المقدم بتمكين المراسل المسجون من حضور إجراءات دفن والده والعزاء.

وكانت أعلنت بالأمس، رولا أبو زيد شقيقة شادي عن وفاة والدها بعد صراع مع المرض،  وكتبت عبر الحساب الرسمي لها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بابا مات".

في الوقت الذي قال فيه المحامي مختار منير، إنه تقدم منذ أسبوع بطلب إخلاء سبيل شادي أو السماح له بزيارة والده بالمستشفي، ولكن قد تعطل الطلب ولم يتم الرد علينا.

وكتب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سأتقدم غدا بطلب جديد لنيابة أمن الدولة العليا بالسماح له بالخروج لدفن والده وأخذ العزاء، أتمنى أن يكون هناك رحمة".

وكانت قد حققت نيابة أمن الدولة العليا مع "شادى" في مايو الماضي، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وأمرت في وقتها بترحيله إلى محبسه لسجن طرة.

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