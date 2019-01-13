"زايد" تعلن 6 توصيات للمجلس الأعلى للصحة

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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، توصيات اجتماع المجلس الأعلى للصحة، والتي كان أولها إعلان عام  2019 عامًا لمقدمي الرعاية الصحية، والتأكيد على دورية انعقاد المجلس الأعلى للصحة مرة كل شهرين.

وأوضحت عرض نتائج اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة رقم 732 لسنة 2018 بشأن مقترح إنشاء المجلس المصري للتخصصات الطبية نهاية الشهر الجاري، وتدشين البوابة الإلكترونية لخدمة وتدريب الأطباء بنهاية الشهر الجاري، وتشكيل لجنة برئاسة عميد كلية طب القاهرة لدعم المستشفيات والمعاهد التعليمية في الدور التدريبي.

كما شملت دراسة مقترح لإنشاء صندوق لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التعليم والتدريب الطبي المستمر لكافة مقدمي الرعاية الصحية ، وجاء ذلك خلال اجتماعها اليوم بالمجلس الأعلى للصحة وكان ضمن الحاضرين الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وعادل عدوى وزير الصحة الأسبق.

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