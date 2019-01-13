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انطلاق أولى رحلات العمرة بميناء سفاجا

قبلي وبحري

الحجاج
الحجاج

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بيت الله

سفاجا

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر بدء أولى رحلات العمرة بميناء سفاجا البحري على متن العبارة محبة من خلال رحلات منتظمة على الخط الملاحي سفاجا/ينبع، حيث تم التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي لتوفير كل الخدمات وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول والعمل على زيادة عدد العاملين بالجوازات وتذليل كل العقبات لمعتمري بيت الله الحرام.

وشدد اللواء أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على ضرورة التأكيد على الوكلاء الملاحيين والسياحيين بتأكيد الحجز على رحلات العبارات لمنع التكدس أمام الميناء وإدراج بيانات تذكرة الركاب بتاريخ سفر العبارة مع تواجد ممثلين عنهم مع إدارة الميناء لسرعة حل أى مشكلة.

على جانب آخر، تم التنسيق مع إدارة مرور محافظة البحر الأحمر ومجلس مدينة سفاجا بتوجيه باصات الركاب إلى قرية الحجاج وليس أمام الميناء وسرعة مغادرة باصات الركاب العائدين من الخارج مع التزام شركات شرق وغرب وجنوب الدلتا العاملة بالميناء بتوفير باصات لنقل الركاب إلى محافظتهم.

وأكد صالح تكثيف أعداد الحمالين لخدمة الركاب ومتابعتهم بصرامة لعدم استغلال الركاب وعدم السماح بدخولهم إلى الميناء إلا ساعة دخول العبارات للموانئ ولمن يحمل تصريح فقط وتم إلغاء إجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب وتكثيف العمل بصالات السفر وتواجدهم على مدار 24 ساعة في حالة وجود عبارات على الأرصفة.

وتم التنسيق مع إدارة الحجر الصحي بالميناء لتوفير الإسعافات الأولية والتأكيد على ضرورة تواجد سيارة إسعاف مجهزة بالإسعافات الأولية بجوار العبارات أثناء صعود الركاب لخدمة الركاب ونقل الحالات الحرجة في حالة الضرورة و تزويد الصالات بكل الإسعافات الأولية.





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