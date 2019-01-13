مصرع طالبة بـ"عقر كلب" بالشرقية

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عقر كلب

لفظت طالبة أنفاسها الأخيرة فى قرية "كفر العايدي" التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، بالشرقية، أنفاسها متأثرة بعقر كلب بالقرية.

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية إن مستشفى "الإبراهيمية" المركزي استقبل الطالبة "ش.ع" 18 سنة، من قرية "كفر العايدي" يوم 6 ديسمبر الماضي، حيث خضعت بالفعل لأول جرعة من المصل، إلا أنها لجأت إلى المستشفى متأخرة ولم تحضر لتلقي المصل بعد العقر مباشرة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم تحويل الطالبة إلى مستشفى "حميات الزقازيق" في حالة متأخرة بعد ارتفاع درجة حرارتها وإصابتها بسعار، وتوفيت بعدها بـ 24 ساعة.

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