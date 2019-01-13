  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:40 م
بحث متقدم
"الزينبيات".. حوثيات شاركن في اعتقال وتعذيب مئات اليمنيات

"الزينبيات".. حوثيات شاركن في اعتقال وتعذيب مئات اليمنيات

الحيوان

إغلاق حديقة الحيوان.. تعرف على السبب

وزارة المالية

بالين الياباني.. مصر تقترض 2 مليار دولار

باحث روسي

عالم روسى يكشف سر بناء الأهرام

حامد

"أبو حامد": الدفاع عن الأقباط شرف لي

البررمان

"البرلمان" يوافق على مد الطوارئ 3 أشهر

السعيد تؤكد : سأستضيف "بومبيو" في منزلي

السعيد تؤكد : سأستضيف "بومبيو" في منزلي

صورة الخبر

بعد خاشقجي.. السعودية تنتعش اقتصاديًا

صلاح

"صلاح" يخطف اللقب من أسطورة ليفربول

عمرو الليثي

"الليثى" يعرض فيديو لعامل مزلقان أصبح بطلا شعبيا

في فيلم وثائقي..

بالفيديو.. فنان شهير يتحرش جنسيًا بالأطفال

الرياضة

مقاضاة "مايكل جاكسون" بتهمة التحرش لـ100 مرة
مايكل جاكسون

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

معالج روحانى شهير يتحرش جنسيًا بـ250 سيدة

#

متحول جنسيًا يتحرش بسجينات فى معقتل بريطاني

تسعى الكثير من شركات الإنتاج السينمائي إلى استغلال اسم أسطورة البوب الراحل منذ 9 سنوات "مايكل جاكسون" للربح والشهرة من وراء اسمه وذلك عن طريق الأفلام الوثائقية التي تنتجها هذه الشركات عن جوانب من حياته الشخصية.

شركات الإنتاج تعتمد على استخدام اسم ملك البوب للترويج لأفلامها الجديدة وتبرز فيها أكاذيب وادعاءات بالباطل بحسب ما أكدت منظمة "مايكل جاكسون" الفيلم المنتظر والذي سيأتى بعنوان leaving neverland ، والمقرر له أن يظهر "جاكسون" وهو متحرش جنسيًا.

الفيلم الجديد يضم اثنين فى سن الأربعينات يسردان قصة تحرشهما الجنسى على يد ملك البوب الراحل فى فترة شبابه بدون أى إثباتات أو براهين لذلك، ما اضطرت عائلة "جاكسون" لمقاضاة تلك الشركة قبل طرح الفيلم فى الأسواق.

اسم الفيلم مأخوذ من مدينة نيفرلاند راش فى ولاية كاليفورنيا التى عاش فيها ملك البوب الراحل فى أواخر أيامه من الفترة 1988 إلى 2003، ويستند الفيلم الواقعة التى حدثت العام الماضى والتى اتهم فيها صبى ذات الـ13 عاما جاكسون بالتحرش به.

كما يظهر الفيلم الحياة الجنسية لملك البوب الراحل والتى ادعى الكثيرون فى الفترة الأخيرة تحرشه بالصبيان من سن الـ7 سنوات إلى سن الـ10 سنوات، وعلاقته بالشابين الذى يظهران لأول مرة فى الفيلم  بوجههما وشخصيتهما الحقيقة، المقرر عرضه على شبكة قنوات HBO التلفزيونية.

جدير بالذكر أن محكمة مدينة كاليفورنيا الأمريكية برأت ملك البوب من كل التهم الجنسية المنسوبة إليه فى عام 2005.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أول صورة لحفل زفاف ابنة هيفاء وهبي
» بالفيديو.. فنان شهير يتحرش جنسيًا بالأطفال
» سمير صبري يقاضي "البرادعي"
» باكستان أول دولة تستقبل ولى العهد السعودى
» شاهد.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف
» سيدة تشوّه زوجها لتمرده على قراراتها
» إصابة 18 شخصًا فى حادث مروع بأسوان
» اليوم.. محاكمة حسن مالك وآخرين في الإضرار بالاقتصاد
» عكاشة: "أنا أشهر إعلامي في الوطن العربي"
» وفاة "محمد صالح" رئيس استخبارات الجيش اليمني
» تعليق صادم من سما المصرى على صور ياسمين الخطيب

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عصر

    02:58 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان