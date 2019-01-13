تفاصيل اجتماع "الهجرة" برئيس قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

13 يناير 2019 - 01:33 م

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إنه يوجد رؤى مشتركة بين نهج الوزارة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري في تعزيز روح الانتماء لدى هؤلاء الشباب، عن طريق برامج للتوعية ودورات الأمن القومي التي تنظمها وزارة الهجرة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية والتي وصل عددها 10 دورات، مؤكدة أن هذا التعاون مع قوات الدفاع الشعبي في هذا الصدد يواكب إستراتيجية الوزارة المتبعة.

وأكدت مكرم خلال لقائها اللواء أركان حرب خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، للتباحث حول إبرام تعاون مشترك بين الوزارة وقوات الدفاع الشعبي أن وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، يدعم الدورات المقدمة عبر التعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا والزيارات الميدانية التي تنظمها للشباب المصري بالخارج.

واستعرض اللواء أركان حرب خالد توفيق، دور قوات الدفاع الشعبي والعسكري لدى الشباب ومختلف فئات المجتمع، فقد تم وضع خطة متكاملة تم وضعها لجميع الطلاب بمراحلهم التعليمية المختلفة وكذلك القيادات التعليمية والعمالية، وتتضمن دورات وبرامج تربوية في المدارس والجامعات، كذلك المشاركة في محو الأمية بالمراكز والقرى والنجوع.

وأكد اللواء أركان حرص قوات الدفاع الشعبي على التعاون مع وزارة الهجرة حول ملف ربط شباب المصريين في الخارج بالوطن، لما يمثله هذا الملف من أهمية بالغة للدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بإستراتيجية بناء الإنسان المصري ودمجه في خطط التنمية ، كما تم الاتفاق على خلق تعاون مشترك بين وزارة الهجرة وقوات الدفاع الشعبي في تنظيم دورات في الأمن القومي للجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، وفتح حوار صادق مع الشباب حول كافة الاستفسارات والقضايا المثارة لتوضيحها ردًا على الشائعات والأفكار المغلوطة التي يحاول البعض الترويج لها خارجيًا، هذا بجانب تنظيم زيارات للأماكن السياحية والأثرية المهمة والمعبرة عن تاريخ وعظمة هذا البلد.