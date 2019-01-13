  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:40 م
بحث متقدم
"الزينبيات".. حوثيات شاركن في اعتقال وتعذيب مئات اليمنيات

"الزينبيات".. حوثيات شاركن في اعتقال وتعذيب مئات اليمنيات

الحيوان

إغلاق حديقة الحيوان.. تعرف على السبب

وزارة المالية

بالين الياباني.. مصر تقترض 2 مليار دولار

باحث روسي

عالم روسى يكشف سر بناء الأهرام

حامد

"أبو حامد": الدفاع عن الأقباط شرف لي

البررمان

"البرلمان" يوافق على مد الطوارئ 3 أشهر

السعيد تؤكد : سأستضيف "بومبيو" في منزلي

السعيد تؤكد : سأستضيف "بومبيو" في منزلي

صورة الخبر

بعد خاشقجي.. السعودية تنتعش اقتصاديًا

صلاح

"صلاح" يخطف اللقب من أسطورة ليفربول

عمرو الليثي

"الليثى" يعرض فيديو لعامل مزلقان أصبح بطلا شعبيا

المشد 3 سنوات لـ4 شرطيين لسرقتهم 500 ألف جنيه من عامل

قضايا وحوادث

محاكمة عز
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

10 ملايين جنيه غرامة في حالة عدم كتابة السعر على المنتج

#

6 سنوات حبسا لعامل متهم بالاتجار فى المخدرات

#

ضبط هارب من 10 سنوات سجن في حلوان

#

المؤبد لمسئول بأحد البنوك لتقاضيه رشوة مقابل تسهيل قرض

الأسطورة

الأفلام الوثائقية

مايكل جاكسون

البوب

شركات الانتاج

عاقبت الدائرة 29 شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب 4 أمناء شرطة بالسجن المشدد 3 سنوات لسرقة 500 ألف جنيه من ربيع فتحي محمود صاحب مكتبة بالطريق العام.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني وآخرين مجهول سرقوا أموال المجني عليه باستخدام الأسلحة المرخصة زاعمين ضبطهم لواقعة تعامل مع النقد الأجنبي، أما المتهمين الثالث والرابع فإنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين فى ارتكاب الواقعة باستدراج المجنى عليه إلى مسرح الجريمة بإيهامه بأن لديهما القدرة على التعامل في النقد الأجنبى وأمدا باقى المتهمين بميعاد تواجد المجنى عليه فى مسرح الجريمة.

 وقال المجنى عليه، إنه اتفق مع مجهول على تغيير مبلغ وقدره 500 ألف جنيه إلى النقد الأجنبي وفوجئ بباقى المتهمين يستوقفونه ويستولون على المبلغ وبعد وساطة الثالث ردوا إليه جزءا من المبلغ وامتنعا عن رد باقى المبلغ وقدره 108 آلاف وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة مصر الجديدة إلى صحة الواقعة وتمت إحالة القضية إلى النيابة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أول صورة لحفل زفاف ابنة هيفاء وهبي
» بالفيديو.. فنان شهير يتحرش جنسيًا بالأطفال
» سمير صبري يقاضي "البرادعي"
» باكستان أول دولة تستقبل ولى العهد السعودى
» شاهد.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف
» سيدة تشوّه زوجها لتمرده على قراراتها
» إصابة 18 شخصًا فى حادث مروع بأسوان
» اليوم.. محاكمة حسن مالك وآخرين في الإضرار بالاقتصاد
» عكاشة: "أنا أشهر إعلامي في الوطن العربي"
» وفاة "محمد صالح" رئيس استخبارات الجيش اليمني
» تعليق صادم من سما المصرى على صور ياسمين الخطيب

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عصر

    02:58 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان