وزير الكهرباء يتعهد بهذا الشىء أمام الرئيس

13 يناير 2019 - 01:11 م

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية مقطع فيديو يرصد تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقيادات التنفيذية وممثلي محافظة الوادي الجديد.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنهم قاموا بزيادة أعداد القوافل الطبية في المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والمجتمع المدني، موضحًا أن القافلة الواحدة تتكون من 175 أستاذًا، وممرضًا، وفنيًا، بالإضافة إلى 3 سيارات عمليات عاجلة.

وأشار "الزملوط"، إلى أنه سيتم نقل مبنى المديرية من المدرستين للاستفادة من المباني، إلى أن القوافل الطبية لا تكلف المحافظة أي مبالغ مالية، منوهًا بأن بافتتاح مستشفى الداخلة ستتحسن الخدمة الصحية أكثر.

وعن قطاع الكهرباء، أوضح المحافظ، أنهم لا يواجهون أي مشاكل، منوهًا بأن مسئولية توصيل الكهرباء في بعض القرى ويبلغ عددها 7 قرى، تتبع لإدارات محلية، وجارٍ التنسيق لنقل تبعيتها لوزارة الكهرباء أسوة بالقرى الأخرى.

ومن جهته عقب وزير الكهرباء محمد شاكر قائلاً: "هذا الأمر سيزيد بعض الأعباء على الوزارة، بس إحنا هنعملها، مهما كلفنا الأمر".

ومن ناحيته علق الرئيس عبد الفتاح السيسي: "موضوع الـ7 قرى ده اتحسم كده". واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وكذلك عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء، وبحضور وزاري موسع.



