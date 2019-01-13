  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:38 م
بحث متقدم
"الزينبيات".. حوثيات شاركن في اعتقال وتعذيب مئات اليمنيات

"الزينبيات".. حوثيات شاركن في اعتقال وتعذيب مئات اليمنيات

الحيوان

إغلاق حديقة الحيوان.. تعرف على السبب

وزارة المالية

بالين الياباني.. مصر تقترض 2 مليار دولار

باحث روسي

عالم روسى يكشف سر بناء الأهرام

حامد

"أبو حامد": الدفاع عن الأقباط شرف لي

البررمان

"البرلمان" يوافق على مد الطوارئ 3 أشهر

السعيد تؤكد : سأستضيف "بومبيو" في منزلي

السعيد تؤكد : سأستضيف "بومبيو" في منزلي

صورة الخبر

بعد خاشقجي.. السعودية تنتعش اقتصاديًا

صلاح

"صلاح" يخطف اللقب من أسطورة ليفربول

عمرو الليثي

"الليثى" يعرض فيديو لعامل مزلقان أصبح بطلا شعبيا

شبكة أمريكية:

بعد خاشقجي.. السعودية تنتعش اقتصاديًا

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

الفتاة السعودية الهاربة تثير الغضب بصورة مُستفزة

#

تركيا تبحث عن جثة "خاشقجي" في غابة

#

اعتراف صادم لـ سيف الإسلام القذافي عن السعودية

#

القنصلية السعودية تفتح أبوابها لتركيا للتفتيش عن "خاشقجي"

السعودية

خاشقجي

سي إن بي سي

السندات الورقية

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن الاقتصاد السعودي في حالة انتعاش، رغم التداعيات التي وجهت للسعودية بعد مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، إذا جمعت المملكة حوالي 7 ونصف مليار دولار، من أول بيع للسندات، منذ حادثة "خاشقجي".

وتابعت الشبكة، في تقريرها، أن السعودية جمعت 7.5 مليار دولار في أول عملية بيع لسندات الدولار منذ أن أثار مقتل المعارض السعودي والمقيم في الولايات المتحدة، جمال خاشقجي، ضجة دولية.

وكان قد أثار مقتل "خاشقجي" المخاوف من أن المستثمرين الدوليين سوف يتجنبون المملكة، حيث تحاكم المملكة العربية السعودية عدة عملاء ومسئولين زُعم تورطهم في قتل "خاشقجي" داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

في حين أن بعض رجال الأعمال قد قطعوا علاقاتهم مع المملكة بشأن الحادث، فإن مشتري السندات لا يبدو أنهم مستعدون للتغاضي عن فرصة استثمارية في المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم.

وأعلنت وزارة المالية السعودية أنه "تم تغطية الإصدار بما يقارب أربع مرات، حيث بلغ ذروته عند 27.5 مليار دولار".

وكشفت الصحيفة عن أن المملكة العربية السعودية باعت 4 مليارات دولار من سندات العشر سنوات التي تستحق في 2029، وبقيمة 3 ونصف مليار دولار في سندات 31 سنة التي تستحق في 2050.

واستحوذ المستثمرون في الولايات المتحدة على 40% من مشتريات السندات لعام 2029 و45% من ديون 2050، وفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية .

وبدوره، قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، الأربعاء الماضي، إن "شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة (أرامكو) ستصدر سندات في الربع الثاني من العام الحالي"، مضيفًا أنه "من المرجح أن يصدر الدين بالدولار" .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أول صورة لحفل زفاف ابنة هيفاء وهبي
» بالفيديو.. فنان شهير يتحرش جنسيًا بالأطفال
» سمير صبري يقاضي "البرادعي"
» باكستان أول دولة تستقبل ولى العهد السعودى
» شاهد.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف
» سيدة تشوّه زوجها لتمرده على قراراتها
» إصابة 18 شخصًا فى حادث مروع بأسوان
» اليوم.. محاكمة حسن مالك وآخرين في الإضرار بالاقتصاد
» عكاشة: "أنا أشهر إعلامي في الوطن العربي"
» وفاة "محمد صالح" رئيس استخبارات الجيش اليمني
» تعليق صادم من سما المصرى على صور ياسمين الخطيب

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عصر

    02:58 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان