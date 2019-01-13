» باكستان أول دولة تستقبل ولى العهد السعودى

13 يناير 2019 - 01:09 م

تعتبر باكستان أول دولة تستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في فبراير المقبل، بحسب تصريحات وزير الإعلام الباكستاني فواد شودري.

وأكد شودري، اليوم الأحد، أن "زيارة الأمير محمد بن سلمان التاريخية إلى بلاده، تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين"، وذلك وفقًا لقناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره السعودي تركي الشبانة: "إن باكستان والمملكة العربية السعودية دولتان شقيقتين حيث تقوم علاقاتهما على الاحترام والتعاون والثقة المتبادلة، وأنه سيتم فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في مجالات متنوعة من بينها الإعلام".

يذكر أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قام بزيارة المملكة العربية السعودية، في سبتمبر الماضي، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ فوزه بالانتخابات، والتقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ووجه عمران خان، خلال زيارته دعوة إلى ولي العهد السعودي لزيارة باكستان. وناقش خلال زيارته، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية.