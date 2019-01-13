2019 آخر محطات برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد

13 يناير 2019 - 01:06 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان إن العام الجاري سيكون بمثابة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي برعاية صندوق النقد الدولي، وبعد عامين من تنفيذ الإصلاحات.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه "منذ عام 2016، نجحت مصر في تنفيذ برامج متعددة في إطار إستراتيجية طويلة الأجل لتمكين الاقتصاد المحلي من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور".

وأوضح أن الحكومة ستواصل خلال العام الجاري التركيز والعمل على تنفيذ الإصلاحات المالية لتصحيح الخلل الموروث منذ فترة طويلة في المنظومة المالية والاقتصادية بهدف خفض مستويات الدين العام، وتطوير إطار للسياسة النقدية مع التركيز على كبح التضخم بالتوازن مع مستهدفات النمو الاقتصادي المنشود.