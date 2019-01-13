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السيسى لوزير النقل: "لو فيه فلوس أنا معاكم"

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نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية مقطع فيديو يرصد تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقيادات التنفيذية وممثلي محافظة الوادي الجديد.

وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الطرق في محافظة الوادي الجديد تتعرض لحمولات غير مسبوقة، منوهًا بأن الحل الوحيد للمحافظة للحفاظ على شبكة الطرق هو التوجه إلى السكك الحديدية.

ومن ناحيته عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "لو أنتم عايزين تعملوا سكة حديد من العوينات حتى الميناء، ادرسوا الموضوع، ولو عندكم تمويل اعملوه، لو في فلوس أنا معاكم".

وأضاف "السيسي": "أنا مع استثمار لأي حد عنده استعداد يقدم ويكسب، السوق مفتوح". واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وكذلك عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء، وبحضور وزاري موسع.


شاهد الفيديو..
https://web.facebook.com/Egy.Pres.Spokesman/videos/350014245829041/

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