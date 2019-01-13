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سعفان: تحصيل 3 ملايين و75 ألف جنيه مستحقات لمصريين فى إيطاليا

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سعفان
سعفان

وكالات- حنان حمدتو

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ايطاليا

محمد سعفان

و زارة القوى العاملة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي بميلانو إيطاليا نجح في تحصيل مستحقات المصريين لدى أصحاب الأعمال الذين تقدموا بشكواهم للمكتب، وبلغت ما يوازي 3 ملايين و75 ألف جنيه مصري تقريبًا.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة هيثم سعد الدين في بيان إن مكتب التمثيل العمالي بميلانو استطاع حل 213 شكوى بين عاملين مصريين وأصحاب أعمال إيطاليين من إجمالي 326 شكوى تقدموا بها للمكتب، حيث تم تحويل 17 شكوى للقضاء، ومازال هناك 96 شكوى قيد الدراسة والبحث.

واستطاع المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو عزت عمران، توفير 99 فرصة عمل داخلية، فضلاً عن اعتماد 118 عقد عمل، وعقد 110 لقاءات مع الجالية المصرية، فضلا عن 322 زيارة للمصالح الحكومية وميدانية للمنشآت التي يعمل بها مصريون للتأكد من وجود عقود عمل لهم، ووجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية، والوقوف على المشاكل التي تواجههم، فضلاً عن التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالي في خدمتهم، وتم تزويدهم بالتليفون الشخصي للمستشار العمالي، والرد على 25 ألف استفسار للمصريين وذلك خلال 2018.

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