"الليثى" يعرض فيديو لعامل مزلقان أصبح بطلا شعبيا

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عرض الإعلامي عمرو الليثي، مقطع فيديو لعامل مزلقان بمركز جرجا في محافظة سوهاج يدعي ربيع عبد المبدي أصبح بطلاً شعبياً في بضع دقائق حيث أنقذ طفلا من تحت عجلات القطار قبل أن يدهسه.

وأضاف "الليثى" خلال تقديم حلقة برنامجه "واحد من الناس" علي فضائية النهار: "الحكاية بدأت لما تم غلق المزلقان لمرور إحدى القطارات وفوجئ ربيع بشخص يعبر شريط السكة الحديد ومعاه طفل صغير قبل مرور القطار بثوان قليلة وفجأة سقط الطفل على القضبان  فأسرع إلية ربيع وسحبه من على شريط السكة الحديد في آخر ثوان قبل مرور القطار المسرع".

وأشار "الليثي" إلى أن "ربيع ماكانش يعرف أن فيه شخص صور الواقعة ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقال إنه قام بواجبه واللى أملاه عليه ضميره".

شاهد الفيديو..


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