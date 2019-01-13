» سمير صبري يقاضي "البرادعي"

13 يناير 2019 - 12:57 م

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ولنيابة أمن الدولة العليا ضد محمد البرادعي لدعوته للفوضى والإخلال بالأمن والسلم العام.

وقال في الدعوى: إن تغريدة نشرها المبلغ ضده المدعو محمد البرادعي على صفحته على موقع "تويتر"، تحمل تحريضًا للشعب على إثارة الفوضى.

وأوضح أن ما كتبه المبلغ ضده وفقًا لتحليل كبار الصحفيين والإعلاميين وخبراء السياسة يؤكد أنه كان منتظرًا من الأمريكان أن يدخلوا وينشروا الفوضى من جديد في مصر، وأنه عندما وجد وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن انتهاء الصراعات ووقوف أمريكا مع الدول القومية، قال إن الأمريكان تركوا هؤلاء الخونة، ومن أولهم المبلغ ضده دون سند لهم وكأنه كان ينتظر الإنصاف من الأمريكان.

وأضاف المبلغ أنه من الواضح أن ما كتبه البرادعي يحمل نوعًا من التحريض على إثارة الفوضى، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن ما دونه يعد شفرة جديدة لأنصاره في مصر لإثارة الفوضى ومن جانب آخر فمن المعروف والمؤكد أن البرادعي متآمر، ويحرض على الفوضى.

وأمام ذلك اضطر المبلغ التقدم بهذا البلاغ ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به، وتقديم المبلغ ضده المدعو محمد البرادعي للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.