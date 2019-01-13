"ديسبيرادو – بيادق وخونة" إصدار جديد لـ" همسة"

13 يناير 2019 - 12:54 م

تعتبر "ديسبيرادو – بيادق وخونة" تجربة جديدة يحاول الكاتب من خلالها في شكل سردي، الكشف عن العديد من المعلومات والتفاصيل حول خبايا جماعة الإخوان والدول الداعمة لها، بجانب ملفات آخرى.

ويهدف الكتاب بين طيتي 186 صفحة من القطع الصغير، وفي ثلاثة أبواب و21 فصلاً، إلى تصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة وكشف حقيقة المؤامرات التي وضعت لاستهداف العالم العربي بوجه عام، ومصر وأمنها القومي بشكل خاص.

"إن لم تكن تؤمن بحقيقة وجود مؤامرات خفية على مصر والوطن العربي.. فلا تقرأ هذا الكتاب" .. هكذا طبع الكاتب تنويهاً على خلفية الكتاب مُحذراً كل من لا يؤمن بحقيقة وجود مؤامرات تُحاك ضد مصر والوطن العربي من قراءة الكتاب.

وعرف "حسن" في مقدمة كتابه الـ "ديسبيرادو"، على أنه تكتيك من تكتيكات لعبة الشطرنج، يُجبر فيه المبارز للتضحية بأحد القطع، مقابل الحاق أي خسائر ممكنة بالخصم، و"تقوم فيه قطعة معرضة للأخذ في النقلة الموالية، بأخذ بيدق أو قطعة أخرى، قبل أن يتم أخذها".

وحول سر اختيار المؤلف لهذا العنوان، قال "حسن": "اخترت هذا العنوان لكتابي وهو ليس معبراً حرفياً عما يحتويه الكتاب؛ ولكن نظراً لتشابه هذا التكتيك في الشطرنج، مع واقع يعيشه العالم أجمع، والوطن العربي ومصر على وجه الخصوص، هذا الواقع المليئ بالمؤامرات على مصر والعالم العربي؛ باستغلال مجموعة من المرتزقة مُدّعي الدين".