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البرلمان يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

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عمرو محمد_متابعات

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بلاغ جديد ضد مرتضى منصور أمام النائب العام

مصر

تحقيق

الزمالك

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من جديد، في اجتماعها اليوم الأحد، طلبًا جديدًا لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس نادي الزمالك .

وموقف اللجنة جاء ردًا على طلب من النائب العام برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، في ضوء بلاغ مقدم من عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أحمد سليمان .

واعتبرت اللجنة، في الاجتماع الذي ترأسه وكيلها النائب أحمد حلمي الشريف، أن بلاغ سليمان "كيدي".

ورفضت اللجنة منح الكلمة لرئيس نادي الزمالك للتعليق، خلال الاجتماع .

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