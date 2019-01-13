البرلمان يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

13 يناير 2019 - 12:46 م

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من جديد، في اجتماعها اليوم الأحد، طلبًا جديدًا لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس نادي الزمالك .

وموقف اللجنة جاء ردًا على طلب من النائب العام برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، في ضوء بلاغ مقدم من عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أحمد سليمان .

واعتبرت اللجنة، في الاجتماع الذي ترأسه وكيلها النائب أحمد حلمي الشريف، أن بلاغ سليمان "كيدي".

ورفضت اللجنة منح الكلمة لرئيس نادي الزمالك للتعليق، خلال الاجتماع .