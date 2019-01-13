سيدة تخلع زوجها: "بيحب واحدة تانية"

13 يناير 2019 - 12:45 م

تقدمت سيدة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمدينة أبو حماد بالشرقية، بسبب ضربها وإهانتها وحرقها بالمعلقة وخطف طفلها.

تقول الزوجة فى دعواها التى حملت الرقم 1666 بندر أسرة أبوحماد، أنها تزوجت من مدرس وقضيت 4 سنوات ورزقنى الله بطفل وطوال فترة الزواج كان يسىء معاملتى ويضربنى.

وتضيف: "زوجى بدا عليه الحزن فى أحد الأيام ولما سألته عن السبب أكد لى أنه يحب فتاة وكان رغب الزواج منها فطلبت منه الانفصال بالاحترام، فرفض إعطائى حقوقى وقالى خدى أشياءك فقط، وقام على إثرها بحرقى فى الوجه بالمعلقة.

وأوضح أنه حاول إجبارى على التوقيع على إيصال أمانة، فرفضت وتركت المنزل وطالبته بمستحقاتى، فرفض وبعد فترة قام هو وشقيقه بخطف نجلى منى من الشارع ورفض إعطائه لى منذ 3 شهور.