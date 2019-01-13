  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:49 م
بحث متقدم
إنهاء نزاع مع " مرسيدس" بـ 700 مليون جنيه

إنهاء نزاع مع " مرسيدس" بـ 700 مليون جنيه

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

«الأعلى للإعلام» ينفى صدور أى قرارات ضد رئيس الزمالك

لوجه الله

«متاجرة مع الله».. غدا وعشا لوجه الله في ابن طولون

معلم يجبر تلاميذه علي سب زوجة الرسول

شاهد.. معلم يجبر تلاميذه علي سب زوجة الرسول

وزير إسرائيلي: عباس مصيره مثل عرفات

وزير إسرائيلي: عباس مصيره مثل عرفات

بولند

إعلامية شهيرة ترد على اتهامها بالتطبيع مع إسرائيل

السيسي

قمة ثنائية بين الرئيس وعاهل الأردن

حزب الله

جيش الاحتلال: اكتشفنا جميع أنفاق حزب الله

صلاح

"صلاح" يخطف اللقب من أسطورة ليفربول

رسميا .. إعلان حصيلة قتلى الاحتجاجات بالسودان

رسميًا.. إعلان حصيلة قتلى الاحتجاجات بالسودان

إنهاء نزاع مع " مرسيدس" بـ 700 مليون جنيه

مال وأعمال

إنهاء نزاع مع " مرسيدس" بـ 700 مليون جنيه
إنهاء نزاع مع " مرسيدس" بـ 700 مليون جنيه

عبد القادر وحيد ووكالات

أخبار متعلقة
#

50 مليون جنيه لإقراض مشروعات محدودي الدخل

#

الأهلي يضم صفقة جديدة غير متوقعة .. من هو؟

#

عرفات: تنفيذ محور الدخيلة بتكلفة 492 مليون جنيه

#

المحكمة الاقتصادية تصدر حكمها على محتكري الدواجن

المالية

مرسيدس

إنهاء نزاع

700 مليون

أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم  الأحد، عن إنهاء نزاع بأكثر من 700 مليون جنيه (39.2 مليون دولار) بين مصلحة الجمارك وشركة مستوردة لسيارات مرسيديس.

وأضافت الوزارة  في بيان لها أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء أصدرت قرارا بتسوية وإنهاء النزاع القائم.

وكان ماركوس شيفر رئيس قطاع الإنتاج في مرسيدس بنز الألمانية زار مصر الأسبوع الماضي حيث التقى برئيس الوزراء وأعلن عن نية شركته استئناف إنتاج السيارات في مصر قريبا.

وقد تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 1.1 مليار دولار  في الفترة بين يوليو  وسبتمبر من 2018، مقارنة مع 1.84 مليار دولار  قبل عام، بحسب رويترز.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تنفيذ القرار والاتفاق بين مصلحة الجمارك وإحدى الشركات المستوردة للسيارات (مرسيدس) على آلية التسوية وإنهاء هذا النزاع والذي يبلغ قيمته أكثر من 700 مليون جنيه لافتا إلى أن الوزارة حريصة على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي أو جمركي من أجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات في مصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف
» سيدة تشوّه زوجها لتمرده على قراراتها
» إصابة 18 شخصًا فى حادث مروع بأسوان
» اليوم.. محاكمة حسن مالك وآخرين في الإضرار بالاقتصاد
» عكاشة: "أنا أشهر إعلامي في الوطن العربي"
» وفاة "محمد صالح" رئيس استخبارات الجيش اليمني
» تعليق صادم من سما المصرى على صور ياسمين الخطيب
» الزمالك يسعى لعبور اتحاد طنجة
» نبوءة فنان شهير عن الأهلي تثبت صحتها .. هذا ما قاله
» بلبلة بالأهلي بسبب الـ5 مليون دولار والدليل ما حدث مع الشحات أمس
» حقيقة وفاة الفنان أشرف عبد الباقي

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عصر

    02:58 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان