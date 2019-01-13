إنهاء نزاع مع " مرسيدس" بـ 700 مليون جنيه

13 يناير 2019 - 12:45 م

أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، عن إنهاء نزاع بأكثر من 700 مليون جنيه (39.2 مليون دولار) بين مصلحة الجمارك وشركة مستوردة لسيارات مرسيديس.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء أصدرت قرارا بتسوية وإنهاء النزاع القائم.

وكان ماركوس شيفر رئيس قطاع الإنتاج في مرسيدس بنز الألمانية زار مصر الأسبوع الماضي حيث التقى برئيس الوزراء وأعلن عن نية شركته استئناف إنتاج السيارات في مصر قريبا.

وقد تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 1.1 مليار دولار في الفترة بين يوليو وسبتمبر من 2018، مقارنة مع 1.84 مليار دولار قبل عام، بحسب رويترز.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تنفيذ القرار والاتفاق بين مصلحة الجمارك وإحدى الشركات المستوردة للسيارات (مرسيدس) على آلية التسوية وإنهاء هذا النزاع والذي يبلغ قيمته أكثر من 700 مليون جنيه لافتا إلى أن الوزارة حريصة على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي أو جمركي من أجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات في مصر.