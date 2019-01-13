شاهد.. لحظة وصول السيسى إلى الأردن للقاء الملك عبد الله

نقلت فضائية "إكسترا نيوز"، لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى العاصمة الأردنية عمان، في مستهل زيارة رسمية، وكان في استقباله لدى وصوله المطار العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

من المقرر أن تشهد الزيارة مباحثات قمة بين الزعيمين لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الأردنية المميزة ودفعها قُدمًا في مختلف المجالات.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مباحثات الرئيس والملك عبد الله الثاني ستتناول تطورات الأوضاع والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

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