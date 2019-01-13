  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:39 م
بحث متقدم
"الزينبيات".. حوثيات شاركن في اعتقال وتعذيب مئات اليمنيات

"الزينبيات".. حوثيات شاركن في اعتقال وتعذيب مئات اليمنيات

الحيوان

إغلاق حديقة الحيوان.. تعرف على السبب

وزارة المالية

بالين الياباني.. مصر تقترض 2 مليار دولار

باحث روسي

عالم روسى يكشف سر بناء الأهرام

حامد

"أبو حامد": الدفاع عن الأقباط شرف لي

البررمان

"البرلمان" يوافق على مد الطوارئ 3 أشهر

السعيد تؤكد : سأستضيف "بومبيو" في منزلي

السعيد تؤكد : سأستضيف "بومبيو" في منزلي

صورة الخبر

بعد خاشقجي.. السعودية تنتعش اقتصاديًا

صلاح

"صلاح" يخطف اللقب من أسطورة ليفربول

عمرو الليثي

"الليثى" يعرض فيديو لعامل مزلقان أصبح بطلا شعبيا

شاهد.. لحظة وصول السيسى إلى الأردن للقاء الملك عبد الله

آخر الأخبار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

قمة ثنائية بين الرئيس وعاهل الأردن

#

«السراج» يصل الأردن وسط أنباء عن لقاء يجمعه بـ«حفتر»

#

سفير مصر الجديد لدى الأردن يُقدم أوراق اعتماده للملك عبد الله الثاني

#

لأول مرة.. انطلاق قطار الحرمين بين مكة والمدينة

محكمة الاسرة

الخلافات الزوجية

ضرب وحرق

ابو حماد بالشرقية

نقلت فضائية "إكسترا نيوز"، لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى العاصمة الأردنية عمان، في مستهل زيارة رسمية، وكان في استقباله لدى وصوله المطار العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

 من المقرر أن تشهد الزيارة مباحثات قمة بين الزعيمين لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الأردنية المميزة ودفعها قُدمًا في مختلف المجالات.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مباحثات الرئيس والملك عبد الله الثاني ستتناول تطورات الأوضاع والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.


 شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أول صورة لحفل زفاف ابنة هيفاء وهبي
» بالفيديو.. فنان شهير يتحرش جنسيًا بالأطفال
» سمير صبري يقاضي "البرادعي"
» باكستان أول دولة تستقبل ولى العهد السعودى
» شاهد.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف
» سيدة تشوّه زوجها لتمرده على قراراتها
» إصابة 18 شخصًا فى حادث مروع بأسوان
» اليوم.. محاكمة حسن مالك وآخرين في الإضرار بالاقتصاد
» عكاشة: "أنا أشهر إعلامي في الوطن العربي"
» وفاة "محمد صالح" رئيس استخبارات الجيش اليمني
» تعليق صادم من سما المصرى على صور ياسمين الخطيب

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عصر

    02:58 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان