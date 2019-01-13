شاهد.. معلم يجبر تلاميذه علي سب زوجة الرسول

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معلم يجبر تلاميذه علي سب زوجة الرسول
معلم يجبر تلاميذه علي سب زوجة الرسول

عبد القادر وحيد

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السيدة عائشة

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سب الصحابة

تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر تويتر مقطع فيديو لمعلم عراقي شيعي وهو يحرض تلاميذه الصغار على الإساءة لصحابة رسول الله وأمهات المؤمنين.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول المدرس وهو يصور أحد التلاميذ خلال تطاوله على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويقوم بلعنه.

وتم تصوير الفيديو وسط تصفيق وتهليل باقي التلاميذ الذين لم يتجاوزا سن السابعة ولا يعرفون ما يحصل، وهو ما يعتبر أبشع تصرفات استغلال براءة الأطفال وتحويلها الى حب الكراهية للآخرين.

كما أظهر الفيديو المدرس وهو يطالب التلاميذ بلعن الخليفة عمر بن الخطاب، ليقوموا بالترديد من بعده دون ان يعووا ما يفعلون.

و طالب المعلم تلاميذه أيضا بلعن السيدة عائشة زوجة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وقد طالب العراقيون بإنزال أقصى العقوبات بهذا المدرس.

وتشير الواقعة إلى مدى حالة الإسفاف التي تعيشها المدارس العراقية وبما يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، والذي يعزز استمرار الطائفية  داخل البلاد.
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