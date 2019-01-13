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نقيب الأطباء الأسبق: التدخين السبب الأول للوفاة فى مصر

صحة وتغذية

السيد
السيد

متابعات حنان حمدتو

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قال الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق إنه من الضروري تفعيل قوانين مكافحة التدخين وذلك لأنها تعد المسبب الأول للوفاة في مصر ومؤخرًا ارتفعت نسبة التدخين بين صغار السن وطلبة المدارس.

وأضاف السيد خلال اجتماع المجلس الأعلى للصحة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة السابق داخل وزارة الصحة أن التدخين له أضرار جسيمة على الصحة ونطالب بسن قانون ينظم دخول منتجات التدخين إلى مصر.

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