"أبو حامد": الدفاع عن الأقباط شرف لي

13 يناير 2019 - 11:53 ص

رد البرلماني محمد أبو حامد على أحد متابعيه، حيث وجه له سؤالًا، عن الإخوة الأقباط، قائلًا: "أنت قضيتك في الحياة الدفاع عنهم فقط؟"

فيما رد "أبو حامد" بقوله: "أنت فاكر إنك بتضايقني؟ لي الشرف إنها تكون قضيتي وأتمنى إن أقدر أعمل شيء مفيد لتمكين المواطنة وحرية الاعتقاد ومواجهة جماعات التطرف والتكفير".

وتابع: "وبعدين هل في مرة تم محاصرة شيخ في مسجد من الأوباش وهتفوا ضده وضد حريته في العبادة وقفلوا المسجد وإحنا سكتنا؟ لما يحصل بس ابقي قلي"..

كان متابع يدعى عبده قد وجه رسالة لـ"أبو حامد" قائلًا: " أستاذ محمد هو مع احترامنا للأخوة المسيحيين أنت قضيتك في الحياة الدفاع عنهم فقط؟

يذكر أنه نشبت أزمة كبرى داخل أحد الكنائس بالمنيا إثر دخول مجموعة من المتشددين إلى الكنيسة وهو ما دفع قوات الأمن للتدخل وإخراجهم من المكان وظل الآباء الكهنة متواجدين مع عدد قليل من الأقباط. "بحسب بيان الكنيسة" في الوقت الذي صرح فيه مصدر أمني بمديرية أمن المنيا بأن أجهزة الأمن احتوت الأزمة، لاسيما بعد اعتراض عدد من الأقباط على سلوك المواطنين المسلمين، لافتًا إلى أن قيادات أمنية من مركز شرطة أبو قرقاص اجتمعت بكبار عائلات المنطقة الذين تعهدوا باحتواء الموقف وعدم تكراره مرة أخرى.