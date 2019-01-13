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بعد قليل.. محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة فى تعذيب "زلطة''

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محاكمة
محاكمة

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تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، محاكمة رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة "تامر.ف" و4 أمناء شرطة في اتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت.

وأمر المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، في وقت سابق، بإحالة رئيس مباحث حدائق القبة، وضابط و4 أمناء شرطة لمحكمة الجنايات في واقعة مقتل محتجز بالقسم.

ونسبت نيابة غرب القاهرة الكلية، للمتهمين اتهامات باستعمال القسوة والعنف والتعذيب حتى الموت والتزوير في محضر رسمي.

كانت قوة أمنية بقسم شرطة حدائق القبة ألقت القبض على المجني عليه أحمد السيد عيد (28 سنة، سائق تروسيكل) والشهير بـ"زلطة" في أول يوليو الماضي، لاتهامه بسرقة مكتب محاماة.

وكشفت تحقيقات النيابة تعرض المتهم للتعذيب حتى الموت داخل القسم ثم نقله أفراد الشرطة لمستشفى الزيتون، الذي أكد تعرض المحتجز للضرب.

وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات بعد ورود تقرير الطب الشرعي والتحريات وسماع شهادة الشهود من المحتجزين.

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