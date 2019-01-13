وزير إسرائيلي: عباس مصيره مثل عرفات

13 يناير 2019 - 11:32 ص

خطة إسرائيلية جديدة كشفها وزير إسرائيلي بشأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن).

وكان جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، قد ذكر أنه جرى نقاش في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، حول كيفية التصرف مع الرئيس عباس، منوهًا بأن مصيره سيكون مشابهًا لمصير سلفه، الرئيس الراحل، ياسر عرفات، بحسب وكالة "سما".

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن عباس هو الذي يتسبب بتسخين جبهة الجنوب حول قطاع غزة، بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال الضغوطات والخنق الذي يقوم به للقطاع، ما يترتب عليه انفجار الأوضاع ضد إسرائيل.

وأشار جلعاد أردان إلى أنه جرى نقاش في "الكابينيت" يشبه النقاش الذي تعلق بمصير عرفات، عندما تم الإعلان عن أنه شخصية غير ذي صلة، وهناك أفكار لم تطرح بعد، ولكنها موجودة، مثل أن يمنع خلال إحدى سفرياته الخارجية من العودة إلى الضفة الغربية.