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الحكم فى استئناف ميريهان حسين على حبسها

قضايا وحوادث

ميريهان حسين
ميريهان حسين

شيماء السيد

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تصدر محكمة جنح مستأنف الهرم اليوم الأحد، الحكم في الاستئناف المقدم من الفنانة ميريهان حسين، على حكم حبسها عامين ونصف وكفالة 30 ألف جنيه، في اتهامها بالقيادة تحت تأثير سكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته.

وكانت الفنانة حضرت الجلسة الماضية برفقة دفاعها المحامي عاصم قنديل الذي تقدم أمام المحكمة بعدة دفوع لتبرئتها من الاتهام.

واستمعت المحكمة لدفاع الفنانة، والذي طلب استدعاء شهود الواقعة للإدلاء بشاهدتهم حول ما حدث بين ميريهان وضابطي الهرم.

وشملت أوراق القضية العديد من التفاصيل تنوعت ما بين أقوال الفنانة في التحقيقات، وأقوال ضابطي الهرم "م. ت" و"إ. ب"، فضلًا عن أقوال السجينات اللاتي احتجزن مع الفنانة قبل عرضها على النيابة وأفراد قوة الكمين الذين شاهدوا الواقعة، فضلًا عن فيديو الواقعة الذي تداوله العديد من المواقع الإخبارية.

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