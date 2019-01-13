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بإمبابة..

سيدة تشوّه زوجها لتمرده على قراراتها

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محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أحمد الشربينى

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تقدم عامل بدعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بإمبابة بسبب عنف زوجته وإهانته المتكرر على يدها والإساءة إليه.

وقال الزوج: "7 سنوات زوج الست لم أعترض على قراراتها عشت أعانى معها فهى سليطة اللسان متكبرة تحتمى بأشقائها وعلاقتهم بالخارجين على القانون لضربى وسبى وإهانة أهلى".

ويضيف الزوج: "استغلت نومى وسكبث على وجهى وجسدي مياه مغلية" بسبب تمردى لأول مرة على معاملتها بعد صبري سنوات كانت تحركنى بيدها كما تشاء".

وتابع: حاولت الصبر على المعاملة من أجل طفلى إلا أن معاملتها استمرت حتى تركت لها منزل، فأقامت عدة دعاوى ضدى، وأصبحت ترسل لى التهديدات فتوجهت وحررت محضر ضدها بشهادة الشهود وأقمت دعوى قضائية بالنشوز واستغثت طلبا للمساعدة بعدما شوهتني.

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