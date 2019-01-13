جيش الاحتلال: اكتشفنا جميع أنفاق حزب الله

13 يناير 2019 - 11:02 ص

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، إنه تم اكتشاف جميع الأنفاق التي حفرتها ميليشيات حزب الله اللبناني بهدف التسلل إلى أراضيها، مؤكدًا أن عملياته على الحدود اللبنانية "انتهت الآن" .

وتابع في تصريحاته لـ الصحفيين: "وجدنا نفقاً هجومياً آخر لحزب الله (وهو السادس) تحت الحدود من لبنان إلى إسرائيل"، لافتاً إلى أنه "بحسب تقييمنا، لم يعد هناك أي نفق آخر عابر للحدود ".

وأضاف كونريكوس: "حققنا هدفنا الذي حددناه في البداية" وهو اكتشاف وتدمير الأنفاق، مشيراً إلى أن النفق الأخير الذي اكتُشف سيتمّ تدميره في الأيام المقبلة .

وكان جيش الاحتلال قد بدأ في الرابع من ديسمبر الماضي عملية واسعة لتدمير الأنفاق على الحدود مع لبنان سُميت "درع الشمال ".

وفي 26 ديسمبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اكتشف نفقاً خامساً اتهم حزب الله بحفره ليعبر إلى أراضيه من جنوب لبنان، قبل أن يدمّره بالمتفجرات.

وذكر الجيش في بيان وقتها أن النفق الجديد تم حفره انطلاقاً من قرية عيتا الشعب، لافتاً إلى أنه "يحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية الأنفاق الهجومية التي حفرت من الأراضي اللبنانية وتداعيات هذا الانتهاك"، معتبراً أن "هذا انتهاك صارخ آخر لقرار مجلس الأمن 1701 وسيادة إسرائيل ".