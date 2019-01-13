منع دخول النقل الثقيل 6 أكتوبر والشيخ زايد من 6 صباحا لـ12مساء

13 يناير 2019 - 11:01 ص

قرر المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، وضع لائحة ضوابط لسير سيارات النقل الثقيل بمحور وصلة دهشور الشمالية، وداخل مدينتي (6 أكتوبر - الشيخ زايد) .

وأضاف ممدوح فى بيان له نشره هانى يونس المستشار الإعلامي لوزارة الإسكان على حسابه بـ "فيس بوك"، أن إدارة مرور 6 أكتوبر ستمنع دخول وخروج سيارات النقل الثقيل من مدخل إسكندرية الصحراوى، ومدخل طريق الواحات، خلال الفترة من 6 صباحاً : 12 مساءً، كما ستقوم بعمل دوريات على وصلة دهشور خلال تلك الفترة.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أن وضع تلك الضوابط، يأتي تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، والذي تم تفعيله اعتبارا من 15/9/2014، بمنع سير سيارات النقل الثقيل داخل محافظات القاهرة الكبرى خلال الفترة من 6 صباحاً : 12 مساءً.