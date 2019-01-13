قمة ثنائية بين الرئيس وعاهل الأردن

13 يناير 2019 - 10:59 ص

انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم طائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي من مطار القاهرة الدولي إلى الأردن لعقد قمة ثنائية مع الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وتأتي القمة في إطار التشاور والتنسيق الدورى بين البلدين الشقيقين، حيث من المقرر أن تشهد الزيارة مباحثات قمة بين الزعيمين، لبحث سُبل تعزيز العلاقات المصرية الأردنية المتميزة، ودفعها قُدماً فى مختلف المجالات.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مباحثات الرئيس والملك عبد الله الثاني، سوف تتناول تطورات الأوضاع والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، فضلاً عن بحث الجهود الرامية للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة، بما يُساهم فى استعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة .