"البرادعي" لـ"وزير خارجية أمريكا": أين حق العراق وفلسطين؟

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وزير الخارجية الامريكي

البرادعي

وجه الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي زار مصر منذ يومين، ضمن جولته بعدد من دول المنطقة متسائلًاً: "أين حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف في تغريدة له بـ"تويتر": "سمعنا من وزير خارجية أمريكا عن تباهيه بنقل السفارة إلى القدس، عن زيارات إسرائيلية إلى المنطقة، عن "تشنجات" الشعوب العربية، ولم نسمع كلمة عن حقوق الشعب الفلسطينى، عن الأراضى المحتلة، عن الدمار الناتج عن حروب بائسة فى العراق وغيرها.

واختتم تغريدته موجهًا حديثة للعرب: "تذكرة قاسية لكل من يبحث عن ولي أمر لحل قضايانا".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة البرادعي حيث قالت مها حامد: "طول ما لسه في ناس بتقول إن حضرتك السبب في اللي حصل في العراق يبقي دى أمة عليها السلام، ومفيش فيها أمل".

وأضف آخر: "وهل نحن قادرون على حل قضايانا بالفعل أم أن الشعوب أصابها الضعف ولم تعد قادرة على أي رد فعل".

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