» اليوم.. محاكمة حسن مالك وآخرين في الإضرار بالاقتصاد

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وزارة التعليم العالي

الطلاب

الاتحاد الأوروبي

خالد عبد الغفار

تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهمًا آخرين، بينهم 13 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.

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