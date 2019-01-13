» عكاشة: "أنا أشهر إعلامي في الوطن العربي"

13 يناير 2019 - 10:51 ص

ناشد الإعلامي توفيق عكاشة، مشاهديه أن ينقلوا ما يقوله لغيرهم من الناس، قائلاً: "انشروا كلامي في القهاوي والتجمعات، وخلوا الشباب يتفرج عليا".

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لا يحتاج نجومية، حيث إنه أكثر المذيعين شهرة في مصر والوطن العربي، معقبًا: "أنا مش محتاج شهرة أنا أشهر مذيع في مصر والوطن العربي، والشهرة جت على دماغ اللي خلفوني، وبتكلفني مصاريف ضخمة".

وتابع: "مينفعش ألبس أي حاجة، لما بروح محطة بنزين بسيب 10 جنيهات بقشيش، ولما بروح أي موقف عربيات بعطي للسايس 20 جنيهًا".