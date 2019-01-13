6 اتهامات لـ"أحمد وحنان" في قضية الحفلات الجنسية

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حفلات جنسية

تبادل الزوجات

شبكة تبادل الزوجات

قررت نيابة شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها، إحالة ميكانيكي وزوجته للمحاكمة العاجلة لاتهامهما بتكوين شبكات لتبادل الزوجات وقامة حفلات جنسية داخل شقتهما.

وجهت النيابة للمتهم وزوجته 6 تهم وهى التحريض على الفسق والدعارة وإدارة مسكن لتسهيل الدعارة وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، لممارسة الرذيلة بدون تمييز.

كشفت التحريات والتحقيقات عن أن المتهم، أنشأ صفحة على موقع  التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت اسم "أحمد وحنان تبادل زوجات"، دعا فيها راغبى المتعة لإقامة حفلات جنس جماعى داخل شقته عن طريق تبادل الزوجات.

البداية عندما تمكنت مباحث الاتصالات، من رصد صفحة يديرها المتهم، وبها صور إباحية لزوجته وهى عارية ويعرضها على راغبى المتعة مقابل تبادل زوجاتهم معه، وبفحص الصفحة تبين أن صاحبها يعمل ميكانيكى، ومقيم بمنطقة شبرا الخيمة وبعد استئذان النيابة العامة تمت مداهمة شقته والقبض على المتهم وزوجته، والتحفظ على الهواتف والحصول من المتهم على الرقم السرى لحساب صفحته على "فيس بوك".

وبمواجهة المتهمة اعترفت فى التحقيقات، حيث قالت إن زوجها أجبرها على ممارسة الرذيلة مع الرجال مقابل ممارسته الرذيلة مع زوجاتهم، وكان يصورها في أوضاع مخلة ويرسلها لراغبي المتعة على "الواتس آب"، مشيرة إلى أنها وافقت على طلبه خوفًا من أن يطلقها، بسبب رغبته فى تغير روتين العلاقة الزوجية بينهما.

وبمواجهة المتهم اعترف فى التحقيقات، بارتكاب الواقعة وأنه شعر بملل من العلاقة الزوجية وأنشأ صفحة على "فيس بوك" لتبادل الزوجات.

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