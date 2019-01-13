الإسماعيلي يضم مدافع سموحة

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نجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى ضم أسامة إبراهيم ظهير أيمن فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الجارية.

جاء ذلك بعد موافقة الجهاز الفنى لتدعيم الجبهة اليمنى بلاعبين أكفاء، وخلف فرص منافسة مع باهر المحمدى، فى ظل ارتباط الفريق بالمشاركة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا بجانب المسابقتين المحليتين.

وكان مجلس الإدارة أبرم تعاقدات فى المراكز التى يحتاجها الجهاز الفنى خاصة الجانب الهجومى بضم يحيى زايد مهاجم منتخب تنزانى وشيلونجو مهاجم سموحة ومنتخب نامبيا إضافة إلى النيجيرى أودا مارشال ومحمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الزمالك ومحمود رضا حارس مرمى وادى دجلة وأحمد فتحى كاستيلو مدافع النصر للتعدين.


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