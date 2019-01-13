بالفيديو.. إعلامي للمسئولين: "اتقوا ربنا فينا"

عرض الإعلامي هاني عبد الرحيم، صورًا لبعض مياه الشرب بشارع ذو الفقار بحلوان، معقبًا: "بأي دين نرضى حد يشرب مياه زي دي، اتقوا ربنا فينا".

وأضاف "عبد الرحيم"، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "إحنا في شهر يناير 2019، مينفعش حد يشرب مياه زي دي، ولو حد مات بسبب المياه دي هيكون في رقبة المسئولين".

ولفت إلى أنهم تواصلوا مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه، والذي بدوره وعد بحل المشكلة، متسائلا: "كيف نبدأ حياة كريمة بمياه زي دي".

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