جمعة: ترشيح 50 إماما للالتحاق بالأكاديمية الرقمية لتأهيل الشباب

13 يناير 2019 - 10:32 ص

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم ترشيح 50 إمامًا للالتحاق بالأكاديمية الرقمية لتأهيل وتدريب الشباب تحت إشراف رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه هي المجموعة الأولى، وأن هناك وعدًا بقبول من سيتم ترشيحهم في الدفعات المتتالية مع زيادة الأعداد المرشحة من 150 إلى 200 إمام.

وأضاف خلال لقائه بالأمس مع الأئمة المرشحين للالتحاق بأكاديمية الأوقاف الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر أن الوزارة تقوم بالإعداد الجيد للتحول من واعظ إلى عالم كبير، مؤكدًا أن الأكاديمية تعد نقلة نوعية شديدة التميز، وتسعى الوزارة لأن تكون الأولى علميًا، وأن تكون الزمالة فيها أهم من الدكتوراه، كما هي الأكبر عالميًا من حيث المبنى والإعداد.